BCE: que cenários vão influenciar a política monetária? Ouça o podcast do JE “Mercados em Ação”

Que cenários se colocam à política monetária do BCE? Este será o tema central desta edição do programa “Mercados em Ação”, da plataforma multimédia JE TV, espaço que irá ainda analisar os dados da inflação nos EUA e o seu impacto na política monetária da Fed assim como a época de resultados nos EUA.

André Cabrita Mendes, subdiretor do JE e Marco Silva, consultor de estratégia e investimento, analisam estes e outros temas com a ajuda de Nuno Sousa Pereira, head of investments da Sixty Degrees.

