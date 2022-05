BCE sinaliza subida dos juros em julho

A Presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, admitiu esta quarta-feira um aumento dos juros já no verão, naquele que será o primeiro aumento da taxa em mais de uma década, juntando a sua voz à de vários governadores que apontavam para esse cenário nos próximos meses, de acordo com a “Bloomberg”.

De acordo com a economista francesa, “a primeira subida das taxas, seguindo as orientações a prazo do BCE sobre as taxas de juro, irá acontecer algum tempo depois do fim das compras de ativos líquidos”.

“Ainda não definimos com precisão a noção de ‘algum tempo’, mas tenho sido muito clara quanto ao facto de isto poder significar um período de apenas algumas semanas”, disse Lagarde num discurso a partir de Liubliana, Eslovénia, defendendo uma normalização “gradual” da política monetária após esse primeiro aumento.

A equipa de Lagarde tem vindo a pressionar publicamente para que se avance com uma subida na reunião agendada para os dias 20 e 21 de julho, perante a inflação recorde que é quase quatro vezes a meta de 2% do BCE.

Apesar de a Reserva Federal e o Banco de Inglaterra já terem anunciado as respetivas “mexidas” nas taxas de juro este ano, o BCE não aumenta os custos dos empréstimos desde 2011.