BCE surpreende e sobe juros em 50 pontos pela primeira vez em mais de uma década

Depois de onze anos sem subidas, o Banco Central Europeu (BCE) deu seguimento ao sinal dado em junho e decidiu aumentar as taxas de juro diretoras da zona euro em 50 pontos base (p.b.), em linha com a subida recente de expectativas do mercado face a uma inflação que não dá sinais de abrandamento.

A taxa de juro de referência passa assim a 0,50%, depois de vários anos no nulo. O BCE havia já sinalizado que deveria arrancar com subidas dos juros em julho e setembro, embora o plano inicial passasse por 25 p.b. na reunião desta quinta-feira.

A discussão em torno do papel do banco central vinha-se prolongando há vários meses, com algumas vozes mais hawkish entre os membros do Conselho responsável pela política monetária na Europa a pedirem uma posição mais agressiva face à subida de preços na zona euro.

A inflação no espaço da moeda única voltou a subir em junho, renovando máximos absolutos com 8,6%, e a expectativa é que se mantenha elevada. A questão energética continua a dominar o debate em torno da evolução dos preços e a perspetiva de racionamentos de energia durante o inverno preocupa vários analistas, especialmente se Moscovo não retomar o abastecimento à Europa Central.

A ferramenta de antifragmentação também reúne grande parte das atenções, numa altura em que o risco de uma crise das dívidas soberanas na Europa é agravado pela crise política em Itália.

O BCE aproveitou a comunicação da subida das taxas de juro para indicar que este mecanismo, apelidado de Instrumento de Proteção de Transmissão (IPT), “é necessário para assegurar a transmissão efetiva da política monetária”, como Christine Lagarde, presidente do organismo, havia já indicado, mas reserva mais detalhes para uma nota a ser divulgada mais tarde durante esta quinta-feira.

A expectativa é que esta ferramenta surja acompanhada de alguma condicionalidade à aplicação de reformas nos países mais endividados e periféricos, nos quais se inclui Portugal. Os mercados estarão, portanto, atentos à conferência de imprensa de Lagarde à procura de sinais mais claros sobre este novo instrumento.

