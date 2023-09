A Boston Consulting Group (BCG) diz que as receitas do setor de pagamentos atingirão 2,2 biliões de dólares até 2027, o que traduz uma desaceleração.

12 Setembro 2023, 12h48

Segundo o “Global Payments Report 2023”, realizado pela Boston Consulting Group (BCG), as receitas do sector de pagamentos aumentaram 8,3% entre 2017 e 2022, atingindo 1,6 biliões de dólares, apesar da pandemia global, das disrupções na cadeia de abastecimento e das crescentes tensões geopolíticas.

No entanto, a BCG prevê uma desaceleração, estimando uma taxa de crescimento anual de 6,2% entre 2023 e 2027, aumentando as receitas do sector para os 2,2 biliões de dólares.

Os ventos favoráveis estão a mudar, defende a consultora. “Os últimos cinco anos de crescimento global no sector dos pagamentos foram impulsionados pela conversão contínua de numerário em não numerário, por um aumento das receitas não relacionadas com transações, por exemplo, associadas aos depósitos, pela adoção acelerada do comércio digital e pela implementação crescente de infraestruturas de pagamentos modernas”, refere a BCG.

De acordo com o relatório, as receitas relacionadas com transações deverão crescer 7,1% até 2027, o que traduz uma queda de 1,9 pontos percentuais face aos últimos cinco anos, devido a uma mudança no mix de pagamentos, prevendo-se que as receitas dos pagamentos digitais conta-a-conta dos consumidores ultrapassem as dos cartões até 2027.

Além disso, as margens dos cartões estão a diminuir em alguns mercados e a conversão de numerário em não numerário atingirá progressivamente a maturidade em algumas sociedades sem numerário. “Entre 2022 e 2027, estima-se que as receitas não relacionadas com transações cresçam 5,7%, abaixo da taxa de crescimento homóloga de 7,9% registada nos cinco anos anteriores”, revela o estudo.

“As empresas do sector estão a enfrentar várias perturbações, incluindo o rápido crescimento dos pagamentos em tempo real e dos serviços de valor acrescentado e a comoditização do processamento de pagamento”, alerta a BCG. Além disso, a concorrência intensifica-se, pois “há mais de cinco mil fintechs a operarem a nível global, representando cerca de 100 mil milhões de dólares das receitas totais do sector, projetando-se que atinja até 520 mil milhões de dólares até 2030″.

“Este é o momento da verdade para adquirentes e prestadores de serviços comerciais, emissores, banca de grandes clientes e fornecedores de infraestruturas de pagamento”, refere no comunicado Yann Sénant, líder global do segmento de pagamentos e fintech da BCG e co-autor do relatório.

“Estamos à beira de uma revolução impulsionada pela Inteligência Artificial (IA) Generativa para o sector de pagamentos, com potencial para transformar as jornadas dos clientes e produtos mais bem direcionados, com potencial para melhores serviços e maior rentabilidade”, revela Yann Sénant.

A CGD traça o cenário em evolução para os intervenientes do sector. De acordo com o relatório, as receitas do sector de aquisição poderão aumentar 6,9% ao ano durante os próximos cinco anos, elevando o conjunto de receitas globais para 100 mil milhões de dólares até ao final de 2027.

No entanto, para os emitentes, a onda de crescimento está a começar a abrandar, defende a consultora. Se as receitas aumentaram 8% ao ano entre 2017 e 2022, deverão abrandar para um crescimento anual de 5,5% nos próximos cinco anos.

O sector bancário de transações representa atualmente um mercado global de 536 mil milhões de dólares e prevê-se que cresça 6,6% ao ano, tornando-se um mercado de 738 mil milhões de dólares em 2027, segundo o estudo.

O relatório estima que os métodos de pagamento alternativos crescerão cerca de três vezes mais rapidamente do que os pagamentos com cartão entre 2022 e 2027.

“As moedas digitais estão a passar do conceito à realidade, uma vez que mais de 90% dos bancos centrais as experimentam ativamente como complemento do numerário, de acordo com o Banco de Compensações Internacionais” diz a BCG que conclui que, “ao ritmo atual, as moedas digitais de retalho e de grandes empresas dos bancos centrais poderão estar operacionais em alguns países de todas as regiões dentro de cinco a dez anos”.

No que toca às fusões e aquisições (M&A) a BCG diz que o financiamento através de capital de fundos de private equity e de investidores estratégicos no sector das fintech de pagamentos caiu para 1,5 mil milhões de dólares no primeiro trimestre de 2023, significativamente abaixo dos cinco a oito mil milhões de dólares que as fintechs de pagamento angariaram durante 2021 e primeiro semestre de 2022.

O relatório recomenda que as organizações atualizem a sua estratégia para identificar e concretizar as atuais oportunidades de M&A a preços atrativos, integrando simultaneamente operações de fusões e aquisição e parcerias para complementar as capacidades desenvolvidas internamente a longo prazo.

Já no que se refere à gestão de riscos e compliance, a BCG diz que “face à má conduta e ao incumprimento de algumas instituições de pagamento no passado, as autoridades reguladoras estão a tomar uma posição mais dura e a intensificar a aplicação da lei”.

Aqui a BCG recomenda que as empresas efetuem uma autoavaliação para colmatar as lacunas mais importantes neste campo. As organizações devem definir e implementar um modelo operacional objetivo para permitir a resiliência a longo prazo e profissionalizar as práticas de gestão de risco e de compliance a longo prazo.