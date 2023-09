As principais praças europeias seguem a meio da sessão a negociar em terreno negativo, juntamente com o principal índice de Portugal.

6 Setembro 2023, 11h06

A bolsa de Lisboa negoceia a meio da sessão em terreno negativo, a registar uma perda de 0,90% para 6.093,15 pontos.

O BCP é a cotada que lidera as perdas, com uma queda de 4,45% para 0,2493 euros, seguido da Jerónimo Martins que cai 0,91% para 21,84 euros. A Navigator perde 0,77% para 3,334 euros, a Galp desce 0,64% para 13,27 euros, a Altri derrapa 0,53% para 4,546 euros e os CTT recuam 0,15% para 3,36 euros.

Em contraciclo, a Mota-Engil ganha 0,66% para 3,060 euros, seguida da EDP que sobe 0,32% para 4,107 euros. A Semapa aumenta 0,30% para 13,30 euros, a REN cresce 0,20% para 2,495 euros e a EDP Renováveis avança 0,5% para 16,54 euros.

As principais praças europeias também registam perdas a meio da sessão, com o DAX a derrapar 0,37% para 15.732,0 pontos, o CAC40 a descer 0,67% para 7.205,85 pontos e o IBEX35 a perder 0,76% para 9.320,43 pontos.

O analista de mercados do Millennium Investment Banking, Ramiro Loureiro, afirma que “as bolsas europeias negoceiam em baixa, pressionadas pela revelação de que as encomendas às fábricas alemãs contraíram em julho bastante mais que o previsto, ao recuarem mais de 10%, tanto em evolução homóloga quanto sequencial. É mais um dado que mostra falta de tração económica na área do Euro, ao mesmo tempo a inflação ainda continua acima do pretendido pelo BCE, o que pode gerar conflito na política monetária a adotar. De relembrar que a decisão do Banco Central é já na próxima semana (dia 14), com o mercado a prever uma pausa na subida de juros”.

“Em solo luso, o PSI é condicionado pela correção do BCP, sem que hajam notícias relevantes, o que pode por isso ser justificado pela realização de mais-valias após três semanas de ganhos. A J.Martins também limita, perante informações de que o partido do poder polaco pretende colocar uma percentagem maior de produtos locais nas prateleiras dos supermercados”, salienta o analista.

No mercado do petróleo o texano WTI recua 0,43%, fixando o preço do barril nos 86,31 dólares e o Brent perde 0,57% para 89,53 dólares. Já o gás natural avança 0,50% para 2,596 dólares.

No mercado cambial o euro valoriza 0,21% face ao dólar, fixando-se nos 1,0743 dólares.