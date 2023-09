BCP contraria energéticas e empurra Lisboa para início de semana no ‘verde’

O BCP ganhou 1,60% na primeira sessão bolsista da semana. As quedas foram registadas nas energéticas, particularmente as do grupo EDP, que caíram mais de 1%. Está dado o “pontapé de saída” para a semana em que será conhecido o rumo da política monetária do BCE.

12 Setembro 2023, 06h30