BCP dispara 3% e segura PSI no verde. Bolsas da Europa em alta de mais de 1%

O PSI subiu 0,35% para 6.128,16 pontos com as ações do BCP disparam 3,08% para 0,1743 euros. A EDP subiu 1,28% para 4,75 euros (isto no dia em que se soube que a seca penalizou a produção da EDP no primeiro trimestre) e a EDP Renováveis avançou 0,92% para 23,01 euros.

Os CTT também se destacaram ao subir 1,02% para 4,46 euros.

De entre os seis títulos que fecharam em queda, o destaque vai para a Galp Energia que desceu 2,21% para 11,52 euros. Num dia em que, num encontro com a imprensa, o CEO da Galp, Andy Brown, alertou para a pressão que a Europa ainda enfrenta no mercado energético, não apenas no abastecimento de petróleo mas também no de gás natural. O presidente executivo da Galp defendeu que os preços da eletricidade ainda são uma preocupação, porque são determinados pelos do gás, que continuam altos, e felicitou os esforços dos governos português e espanhol para travar os preços.

A Altri recuou 1,42% para 6,58 euros e a Mota-Engil perdeu 1,30% para 1,362 euros.

Por cá, a EDP reportou os dados da produção do trimestre. O último inverno em Portugal foi o mais seco desde 1931, contribuindo para que a produção de eletricidade na EDP através de fontes hídricas sofresse uma queda histórica de 64% na Península Ibérica. O fraco volume implicou assim uma posição curta no mercado de eletricidade, uma vez que o volume de geração esperado estava coberto por preços fixos com os clientes, resultando assim num impacto negativo, que deverá ser mitigado nos próximos trimestres por uma produção térmica acima do esperado, explicam os analistas da MTrader.

As ações do PSI acabaram por subir menos que as congéneres europeias. O EuroStoxx50 valorizou 1,72% para 3.896,8 pontos e o Stoxx 600 avançou 0,85%.

O FTSE 100 subiu 0,37% para 7.629,2 pontos; o CAC 40 ganhou 1,38% para 6.624,9 pontos; o DAX subiu 1,47% para 14.362 pontos; o FTSE MIB fechou em alata de 1,03% para 24.878,2 pontos; e o IBEX subiu 0,87% para 8.769,5 pontos.

Só a Polónia fechou em terreno negativo.

Na Europa o Credit Suisse sofreu uma queda em bolsa de 1,48%, com o banco a alertar que vai registar prejuízos no primeiro trimestre devido ao impacto na guerra na Ucrânia e a novas provisões para fazer face aos custos com litigância que o banco enfrenta fruto de operações legadas.

A tecnologia lidera dia de ganhos europeus, destaca Ramiro Loureiro, analista de mercados da MTrader.

“A sessão foi muito positiva para os mercados de ações europeus. O setor tecnológico liderou os ganhos, impulsionado pela reação positiva às contas da ASML, que animaram outras fabricantes de semicondutores, mostrando resiliência mesmo após a inversão de sentimento no Nasdaq 100 em Wall Street, onde a Netflix segue a tombar mais de 30%”.

“O alívio das yields de dívida soberana mesmo depois de se ter ficado a saber que os preços no produtor alemão dispararam mais de 30% em março, alimentando receios de maiores pressões inflacionistas, trouxe alguma tranquilidade”, refere o analista do BCP.

O índice de preços no produtor na Alemanha registou um aumento histórico de 30,9% em março, um recorde desde 1949, quando este indicador começou a ser publicado, disse hoje a agência de estatística alemã Destatis. O ponto mais alto do indicador reflete as primeiras consequências da guerra na Ucrânia. Em fevereiro, o aumento anual tinha sido de 25,9% e em janeiro de 25%.

Ainda na macroeconomia, o Eurostat revelou que a balança comercial externa da zona euro teve um défice de 7,6 mil milhões de euros em fevereiro, em consequência do aumento de 38,8% do valor das exportações, nomeadamente de energia.

A dívida soberana da Alemanha a 10 anos recua 5,41 pontos base para 0,85%. Portugal tem os juros em queda de 3,67 pontos base para 1,84%; Espanha também com os juros a recuarem 4,34 pontos base para 1,80% e Itália perde 3,65 pontos base para 2,51%.

O euro sobe 0,65% para 1,0858 dólares.

Destaque ainda para a notícia da “Bloomberg” que dá conta que o pagamento da dívida pública russa em rublos dos títulos de valor facial dois dólares foi considerado um possível default pelo comité dos Credit Default Swap, o que torna quase certo que os detentores de contratos de seguro sobre a dívida da Rússia terão de fazer o pagamento. O comité dos CDS disse que ocorreu um possível evento de falha no pagamento o que põe a Rússia a caminho de seu primeiro default externo num século.

O Banco Central da Rússia vai também avançar para os tribunais para recuperar os 300 mil milhões de dólares em reservas denominadas em moeda estrangeira, congelados pelo Ocidente em resposta à invasão do Kremlin à Ucrânia. “Este é um congelamento [de ativos] sem precedentes, por isso estamos a preparar [a entrega] de processos judiciais”, assegurou Elvira Nabiullina, governadora do Banco Central da Rússia, citada pela “Interfax”.

A governadora disse hoje que a Rússia tem uma alternativa ao Swift, mas manterá seus membros em segredo.

O petróleo Brent cai 1,35% para 105,8 dólares.