BCP e Novobanco avançam com ação de 17 milhões contra Isabel dos Santos e duas empresas

A banca portuguesa avançou novamente contra Isabel dos Santos. O BCP e o Novobanco decidiram colocar uma ação contra a empresária angolana e duas das suas empresas, no valor de 17,4 milhões de euros.

O processo deu entrada no início desta semana no Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa, de acordo com uma consulta ao portal Citius. A informação foi avançada inicialmente pelo “Eco” e confirmada pelo Jornal Económico.

Os visados nesta ação são Isabel dos Santos, mas também a Santoro Financial Holdings e a Finisantoro Holding Limited. É através destas empresas que a empresária detém uma participação de 42,5% no capital do EuroBic. A venda da instituição financeira ao Abanca está em curso, mas ainda falta a aprovação de Angola.

Não é a primeira vez que os bancos nacionais colocam ações contra Isabel dos Santos. Em julho do ano passado, a Caixa Geral de Depósitos, o BCP e o Novobanco avançaram com um processo, no valor de 27 milhões de euros, contra a empresária angolana, mas também a Unitel International Holdings e a Kento Holding. Empresas que detêm participações indiretas na Nos.

Antes, no final de 2020, os três bancos já tinham avançado com um processo contra Isabel dos Santos e a Winterfell Industries, reclamando perto de 26,4 milhões de euros.