O banco português transacionou um total de 0,04% do seu capital social, como parte da remuneração variável destinada a colaboradores. As transações foram efetuadas na última sexta-feira.

27 Junho 2023, 22h06

O Banco Comercial Português, S.A. entregou 0,04% do seu capital social, o que corresponde a 5.336.081 ações, aos seus dirigentes e colaboradores, como parte da política de remuneração variável destinada aos mesmos, na passada sexta-feira, dia 23 junho.

O Millenium BCP faz saber, num comunicado enviado esta terça-feira à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), que estas transações são referentes ao pagamento de remunerações respeitantes aos quatro últimos exercícios fiscais.

Trata-se da remuneração variável respeitante ao exercício de 2022, ao primeiro ano de diferimento da remuneração variável do exercício de 2021, ao segundo ano de diferimento da remuneração variável do exercício de 2020 e ao terceiro ano de diferimento da remuneração variável do ano de 2019.

Este procedimento está “em cumprimento das Políticas de Remuneração em vigor”, informa ainda o BCP.