BCP lidera ganhos do PSI. Europa regressa ao ‘verde’

A bolsa de Lisboa (PSI) encontra-se esta terça-feira, 10 de maio, a negociar em terreno positivo ao valorizar 0,56% para 5,688.87 pontos.

Dez minutos após o início das negociações, o BCP soma 3,06% para 0,14 euros e a EDP Renováveis cresce 1,30% para 20,33 euros, sendo as cotadas com o maior crescimento da abertura da sessão. A Jerónimo Martins avança 0,83% para 19,36 euros, a Altri sobe 0,74% para 6,78 euros, a Corticeira Amorim ganha 0,59% para 10,28 euros, a Greenvolt aprecia 0,31% para 6,45 euros, a REN cresce 0,18% para 2,86 euros e a EDP valoriza 0,12% para 4,35 euros.

Em contraciclo, os CTT continuam com as perdas ao recuar 1,17% para 3,79 euros. A Nos perde 0,21% para 3,77 euros e a Sonae desliza 0,10% para 1,03 euros.

A Europa segue também em terreno positivo. O alemão DAX sobe 1,08%, o francês CAC ganha 0,81%, o espanhol IBEX cresce 0,64%, Itália aprecia 0,88% e o britânico avança 0,71%. O Euro Stoxx 50 valoriza 1,02% para 3.562,75 pontos.

No mercado petrolífero, o Brent recua 0,40% para 105,57 dólares e o WTI desvaloriza 0,22% para 102,86 dólares. O gás natural está no ‘verde’ a crescer 1,14% para 7,124 dólares.

No mercado cambial, o euro soma 0,02% para 1,0558 dólares e a libra esterlina recua 0,02% para 1,2328 dólares.

“Os mercados estão a aliviar da turbulência registada nas últimas sessões, num movimento típico de correção num ambiente que continua marcado pelo sentimento frágil dos investidores perante os receios com os efeitos da alta da inflação no crescimento global. As bolsas europeias registam ganhos em torno de 1%, imitando o desempenho dos futuros dos índices dos EUA e a recuperação das praças asiáticas, com a direção das ações a ser determinada sobretudo pela evolução do mercado de obrigações”, evidencia o BA&N Research Unit.

“As quedas das últimas sessões deixaram as ações europeias perto dos mínimos do ano fixados no início de março (logo após invasão da Ucrânia) e Wall Street à beira de entrar num bear market total”, nota.