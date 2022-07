BCP muda de revisor oficial de contas por imperativo legal

O BCP mudou de revisor oficial de contas e auditor externo por imperativo legal, mas mantém a auditora Deloitte como auditor externo.

“Considerando que o Estatuto da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas dispõe que o período máximo de exercício do sócio responsável pela orientação da revisão legal das contas de um auditor é de sete anos e que Paulo Alexandre de Sá Fernandes, ROC n.º 1456, registado na CMVM sob o n.º 20161066, é o sócio da Deloitte & Associados – Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, responsável pela revisão oficial de contas e auditoria do banco

desde 2016, o Banco Comercial Português vem pelo presente comunicar que foi hoje informado pela Deloitte que, a partir da presente data, João Carlos Henriques Gomes Ferreira, ROC n.º 1129, registado na CMVM sob o n.º 20160741, passará a assumir funções de responsável pela revisão oficial de contas e auditoria externa do BCP”, refere o banco liderado por Miguel Maya.

Isto é, o banco mudou de ROC, mas manteve a Deloitte.

Recorde-se que a 20 de maio de 2021, o BCP informou sobre as principais deliberações da Assembleia Geral, sendo de destacar a “recondução da Deloitte & Associados – Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, como Revisor Oficial de Contas, que indicou para a representar o sócio Paulo Alexandre de Sá Fernandes, ROC n.º 1456, e Jorge Carlos Batalha Duarte Catulo, ROC n.º 992, como seu suplente, no triénio 2021/2023”.

Foi também deliberada a recondução da Deloitte & Associados – Sociedade de Revisores Oficiais de Contas para

exercer funções de Auditor Externo no triénio 2021/2023.