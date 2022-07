BCP na Polónia melhora prejuízos para 56,6 milhões de euros, mas deixa alerta para o terceiro trimestre

O Bank Millennium detido em 50,1% pelo BCP divulgou os resultados do primeiro semestre, reportando um prejuízo consolidado que ascendeu a -262,6 milhões de zlotys (-56,6 milhões de euros), o que compara com -511,6 milhões de zlotys (-112,7 milhões de euros) registados no primeiro semestre de 2021.

As provisões extraordinárias relacionadas com créditos hipotecários denominados em francos suíços, de 1.014,6 milhões de zloty (218,8 milhões de euros), para riscos legais de créditos denominados em moeda estrangeira (excluindo empréstimos originados pelo Euro Bank), elevaram as provisões acumuladas para 36,3% da carteira hipotecária cambial originada pelo Bank Millennium.

No segundo trimestre de 2022, o Grupo Bank Millennium melhorou significativamente os seus resultados operacionais, permitindo-lhe alcançar um resultado líquido positivo após todos os custos relacionados com a carteira de crédito denominada em moeda estrangeira, revela o BCP.

“De salientar o forte crescimento das receitas core”. Entre abril e junho verifica-se um aumento anual de 60%, o que elevou a subida das receitas core no semestre para 52%, num ano.

As receitas mais do que compensaram o crescimento de 12% anual dos custos operacionais (excluindo o custo da adesão ao Fundo de Proteção Institucional – IPS) e dos custos relacionados com a carteira de créditos hipotecários denominados em francos suíços, que no semestre somam 1.170 milhões de zlotys, ou 252,2 milhões de euros).

“Excluindo os custos não recorrentes relacionados com o IPS (252 milhões de zlotys antes de impostos, ou 54,3 milhões de euros), o Grupo teria no segundo trimestre apresentado um resultado líquido positivo”, revela o banco.

“O resultado líquido negativo do semestre foi substancialmente influenciado por provisões para riscos legais relacionados com a carteira de créditos hipotecários denominada em moeda estrangeira, que totalizou 1.014,6 milhões de zlotys (218,8 milhões de euros), dos quais 918,6 milhões de zlotys (198,1 milhões de euros) são atribuíveis a créditos hipotecários em francos suíços originada pelo Bank Millennium”, refere o comunicado. Os restantes 96 milhões de zlotys (20,7 milhões de euros) são relativos à carteira de créditos hipotecários do Euro Bank.

A atividade core do banco polaco do BCP teve uma performance positiva. Mas o Millennium Bank carrega às costas alguns fardos pesados que o arrastam para prejuízos. Nomeadamente “as provisões acumuladas para risco de litigância sobre créditos hipotecários em francos suíços, que no final de junho representavam 36,3% da carteira de crédito hipotecário denominada em moeda estrangeira, originada pelo Bank Millennium”.

“Excluindo itens extraordinários relacionados com créditos hipotecários denominados em moeda estrangeira, ou seja, provisões para risco legal, custos com acordos extrajudiciais com clientes e outros custos legais associados aos créditos hipotecários em francos suíços, e com distribuição linear da contribuição para o fundo de resolução do BFG (sem impacto líquido da contribuição do IPS), o resultado líquido nos seis meses do ano teria sido de 1.127,8 milhões de zlotys (243,2 milhões de euros), representando um aumento em base comparável de 106,2% (o aumento no segundo trimestre foi 29,9%)”, explica o banco.

Assim, o ROE ajustado foi de 23,0% (o reportado foi de -6,4%). O ajustado leva em conta os itens extraordinários, como as provisões para riscos legais de crédito hipotecário em moeda estrangeira, custos com acordos extrajudiciais e consultoria legal, e com distribuição linear da contribuição para Fundo de Resolução do Setor Bancário (BFG), excluindo o impacto líquido da contribuição para o IPS; em 2021 acresce a reavaliação de aplicações financeiras (VISA).

Resumindo, excluindo o IPS, o Bank Millennium obteve resultado líquido positivo após contabilização dos custos relacionados com a carteira de crédito hipotecário denominada em moeda estrangeira.

O rácio de eficiência, cost-to-income, reportado foi de 46,6% e o cost-to-income ajustado de 32,8%.

O produto bancário total aumentou 39,5% num ano e 15,3% no segundo trimestre. A margem financeira aumentou 67,6% em comparação anual e 22,7% no trimestre, refletindo o aumento das taxas de juros ocorrido desde outubro de 2021. Já as comissões líquidas cresceram 3,1% num ano e caíram 6,7% no segundo trimestre face ao trimestre anterior.

Por sua vez os custos operacionais (sem contribuições obrigatórias para os BFG e IPS) aumentaram 9,4% num ano e diminuíram 2,5% no segundo trimestre.

“Elevada qualidade dos ativos e liquidez”

O rácio de imparidade para crédito em incumprimento (Stage 3) ficou em 4,3%, abaixo dos 4,7% em junho de 2022.

O banco com sede em Varsóvia registou no período um custo do risco de 37 pontos base, que compara com 33 p.b. em junho de 2021 (piorou).

Em termos de liquidez, o rácio de Loans-to-deposits ficou em 82,5%, que compara com 84,2% no final de junho de 2021.

Os níveis de capital estão estáveis. Os rácios de Capital Total (TCR) e T1 do grupo estão em 15,2% e 12,1%, respetivamente, acima dos requisitos regulamentares (13,5% e 10,8%, respetivamente).

No que toca ao Balanço, o banco reporta 2,8 milhões de clientes particulares ativos, o que traduz um aumento de 66 mil no trimestre e de 173 mil no ano.

Os depósitos do retalho estão estáveis (+0,30% na comparação com o semestre homólogo do ano anterior). Já a carteira crédito cresceu 4% num ano (12%, excluindo créditos denominados em moeda estrangeira).

O banco polaco regista uma nova produção trimestral de créditos hipotecários denominados em zlotys, no segundo trimestre, de 2,2 mil milhões de zlotys (0,5 mil milhões de euros), ou seja, um aumento de 12% face ao primeiro trimestre (no semestre houve uma queda de -11%).

“A nova produção de cash loans no segundo trimestre de 2022 em 1,4 mil milhões de zlotys (0,3 mil milhões de euros)” traduz um aumento de 26% no segundo trimestre e uma queda de -7% no semestre. Em junho de 2022, a quota de mercado de nova produção de crédito à habitação situou-se em 13,5% e em 9,8% na nova produção de cash loans Empresas.

O Millennium Bank regista um crescimento de 24% dos depósitos, em termos homólogos e um aumento de 5% do crédito a empresas, relativamente ao mesmo período do ano passado.

Destaque ainda para o crescimento de 8% do volume de negócio de leasing, em termos homólogos.

No que toca a moratórias de crédito, o banco polaco espera um impacto upfront significativo a registar no terceiro trimestre deste ano.

Recorde-se que a lei de 7 de julho introduziu, entre outras, um conjunto de medidas destinadas a apoiar os mutuários de créditos hipotecários denominados em moeda polaca, incluindo a possibilidade de suspensão de até 8 prestações mensais (duas prestações no terceiro e quarto trimestres cada e uma em cada trimestre de 2023, apenas um crédito à habitação por família, para créditos concedidos antes de 1 de julho de 2022).

Há ainda a contribuição adicional do setor bancário para o Fundo de Apoio aos Mutuários (FWK), de 1,4 mil milhões zlotys e a substituição da WIBOR como principal referência para empréstimos.

O impacto esperado nos resultados do Bank Millennium no terceiro trimestre inclui um custo máximo das moratórias de crédito em 1,8 mil milhões de zlotys ao nível do Grupo caso 100% dos mutuários elegíveis usem esta opção. “O custo upfront das moratórias de crédito a registar no terceiro trimestre com base numa taxa de participação esperada entre 75% a 90%, fica acima da média de mercado (66%) anunciada até o momento”.

“Espera-se que os rácios de capital se fixem temporariamente abaixo dos requisitos mínimos de capital devido ao impacto do registo upfront das moratórias de crédito, mas a recuperação é esperada num prazo relativamente curto”, avisa o banco.

“Espera-se que o reconhecimento upfront dos custos com moratórias de crédito resulte num resultado líquido negativo no terceiro trimestre. Como resultado, os rácios de capital reduzir-se-ão em cerca de 300 p.b. e o rácio T1 do grupo poderá reduzir-se em 118-174 p.b., situando-se abaixo dos atuais requisitos mínimos estabelecidos pela Autoridade de Supervisão Financeira Polaca (PFSA)”, reafirma o banco.

O rácio T1 é o rácio onde se espera o maior défice.

O risco de incumprimento dos respetivos rácios de capital desencadeou a decisão de lançar o plano de recuperação.

Cada banco deve ter um plano de recuperação pronto e atualizado pelo menos uma vez por ano junto da PFSA. O atual plano de recuperação do Bank Millennium foi aprovado pelo regulador em fevereiro deste ano.

O Conselho de Administração do Millennium Bank “pretende aumentar confortavelmente os rácios de capital acima dos níveis mínimos exigidos através de uma combinação de melhoria da rendibilidade operacional e iniciativas de otimização de capital, como a gestão de ativos ponderados pelo risco (incluindo securitizações)”.

Durante o processo de recuperação, o banco não pagará o imposto especial sobre o setor bancário (mais de 80 milhões de zlotys por trimestre).