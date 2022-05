BCP paga dividendos de 0,09 cêntimos por ação a partir de 3 de junho

O Sindicato Nacional dos Quadros e Técnicos Bancários (SNQTB) e o Sindicato Independente da Banca (SIB) conseguiram na revisão do Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) do Crédito Agrícola para 2021 uma atualização salarial e das cláusulas com expressão pecuniária de 0,9%, ao que acresceu o aumento do valor diário do subsídio de almoço para 9,90 euros.