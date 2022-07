BCP pagou 62,2 milhões em contribuições extraordinárias. CEO diz que “é inqualificável”

Miguel Maya, CEO do BCP, na apresentação de resultados do primeiro semestre, quando questionado sobre o imposto sobre “lucros caídos do céu” ironizou dizendo “não temos feito outra coisa se não pagar impostos caídos do céu”.

O presidente do banco lembrou que apesar dos resultados terem subido mais de 500% num ano, a rentabilidade é “extraordinariamente baixa”, pois o BCP teve um ROE de 2,81%.

O Millennium BCP contabilizou no segundo trimestre as contribuições bancárias que em Portugal somam 62,2 milhões de euros, dos quais para o Fundo de Resolução português 18,7 milhões (mais 1,7 milhões que no primeiro semestre de 2021). “Isto é um fardo pesadíssimo que mina a competitividade da banca portuguesa na Europa”, disse o CEO.

O presidente executivo do Millennium bcp, Miguel Maya, tem apelado a distribuição “equitativa” das contribuições para o Fundo de Resolução bancário nacional, que se tornaram num “enorme fardo” para os bancos com sede no país.

O BCP pagou 6,7 milhões de euros em contribuição de solidariedade e 36,8 milhões de euros de contribuição obrigatória do setor bancário.

Ao todo, incluindo as contribuições obrigatórias para o Fundo de Resolução europeu o BCP pagou 88,5 milhões de euros.

Nas subsidiárias internacionais as contribuições obrigatórias quase duplicaram graças ao novo Fundo de Proteção Institucional (IPS) que foi criado na Polónia para garantir a estabilidade do sistema financeiro e que custou ao Millennium Bank, que consolida integralmente no BCP, 54,3 milhões de euros.

As operações internacionais foram responsáveis por 116,8 milhões de contribuições extraordinárias, o que compara com 51,8 milhões um ano antes.

Sobre o imposto para lucros extraordinários, recentemente, o Ministro das Finanças, Fernando Medina, num evento na Câmara de Comércio Americana, quando questionado sobre um eventual novo imposto sobre a banca, à semelhança do que está a fazer Espanha, garantiu que não iria haver um novo imposto sobre lucros extraordinários na banca, apurou o Jornal Económico.