Praça lisboeta está agora a subir, contrariando a tendência sentida na maioria das suas congéneres europeias.

20 Junho 2023, 11h55

O principal índice bolsista português, PSI, encontra-se a meio da sessão desta terça-feira a valorizar 0,16% para 6.054,57 pontos, indo em contraciclo da tendência da maioria das suas congéneres europeias e também à de abertura.

A fazer crescer o PSI estão entre as principais cotadas portuguesas: a Jerónimo Martins que sobe 1,11%, para 25,52 euros, a Altri que cresce 2,95%, para 10,21 euros e a Greenvolt que valoriza 0,37% para 6,70 euros.

Com sinal ‘verde’ estão também a EDP Renováveis que cresce 0,68%, para 19,30 euros e a EDP que valoriza 0,28%, para 4,64 euros.

A negociar com sinal ‘vermelho’ estão a meio da sessão o BCP que cai 0,72%, para 0,22 euros, a Navigator que deprecia 0,12%, para 3,22 euros e a construtora Mota-Engil que perde 0,25%, para 2,03 euros.

Na Alemanha, o DAX desce 0,64%, no Reino Unido, o FTSE 100 sobe 0,06%, o francês CAC 40 desvaloriza 0,31%, o holandês AEX desce 0,51%. Em Espanha, o IBEX35 perde 0,05% e o italiano FTSE MIB cai 0,46%.

“As bolsas europeias seguem na sua grande maioria em baixa. A revelação de que os preços no produtor alemão recuaram mais que o esperado em maio é boa notícia, mostrando que as pressões inflacionistas a montante da cadeia estão a diminuir, o que, a prazo, poderá chegar ao consumidor e continuar a contribuir para a tão desejada descida da inflação”, refere o analista de mercados do Millenium investment banking, Ramiro Loureiro.

A cotação do barril de Brent valoriza 0,04%, com valor de 76,70 dólares, enquanto a cotação do crude WTI cresce 0,10%, para 72,00 dólares por barril.

No mercado cambial, o euro valoriza 0,10%, para 1,09 dólares.