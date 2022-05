BCP sobe mais de 2% e põe PSI a fechar no verde em linha com Europa

O PSI fechou a subir 0,33% para 5.883,42 pontos, com o BCP a valorizar 2,48% para 0,1490 euros. A segunda maior subida foi da Jerónimo Martins (+1,16% para 20,12 euros). Depois seguiu-se a Altri a avançar 1,02% para 6,46 euros. A EDP fechou a subir 1,03% para 4,40 euros ao contrário da EDP Renováveis que caiu 0,64% para 21,59 euros.

O BCP viu hoje o seu banco moçambicano Millennium BIM, por si detido maioritariamente, registar um aumento de 40,5% no resultado líquido de 2021, de acordo com o relatório e contas. O resultado subiu de 5,3 para 7,4 mil milhões de meticais (110 milhões de euros).

Ao todo oito títulos do PSI fecharam no verde. Em queda o destaque vai para os CTT que tombaram 1,73% para 4,27 euros. Mais cinco cotadas fecharam em terreno negativo, entre elas a Galp que caiu 0,84% para 11,21 euros. Os resultados do primeiro trimestre desiludiram o mercado. A Galp Energia obteve um resultado líquido de 155 milhões de euros no primeiro trimestre de 2022, que comparam com 26 milhões do período homólogo e com 130 milhões do trimestre anterior. A empresa portuguesa acordou a compra, após maturidade, de uma carteira de projetos de energias renováveis de até 4,8 GW que serão desenvolvidos no Brasil, expandindo-se para a energia eólica no maior país da América do Sul.

A NOS que hoje apresenta resultados recuou 0,73% para 4,05 euros.

Na Europa o IBEX liderou a sessão de ganhos europeus. A Grécia recuou fortemente e a Dinamarca e a Polónia fecharam em queda. De resto o mercado europeu encerrou em alta, recuperando das quedas de ontem. Ramiro Loureiro, Analista de Mercados do Millennium BCP, avançou na sua nota que “o índice espanhol IBEX liderou os ganhos, impulsionado pelo setor bancário (Santander, CaixaBank e BBVA). No exterior o setor energético comandou as subidas, animado pelas valorizações da Shell e BP, que divulgou bons resultados trimestrais e aumentou o programa de recompra de ações”.

O EuroStoxx 50 subiu 0,56% para 3.753,52 pontos e o Stoxx 600 ganhou 0,44%.

O FTSE 100 subiu 0,22% para 7.561,3 pontos; o CAC avançou 0,79% para 6.476,18 pontos; o DAX valorizou 0,72% para 14.039,5 pontos; o FTSE MIB ganhou um 1,61% para 24.242,2 pontos e o IBEX disparou 1,83% para 8.590,2 pontos.

Nas empresas a BP (+2,91%) registou um prejuízo de 20.384 milhões de dólares (19.385 milhões de euros) no primeiro trimestre, contra um lucro de 4.667 milhões de dólares (4.438 milhões de euros) no mesmo período de 2021, foi hoje anunciado.

“Um dado à atenção do BCE foi a revelação de que os preços no produtor da Zona Euro aumentaram 36,8%, em termos homólogos, no mês de março, uma subida que a passar para o consumidor poderá levar a uma inflação mais elevada e persistente na região”, avança o analista da MTrader.

“À hora do fecho europeu as bolsas em Wall Street estão em alta ligeira, na véspera das decisões de política monetária da Fed, onde se espera que o banco central aumente a taxa de juro em 50 pontos bases e dê detalhes adicionais sobre a redução do seu balanço. O discurso de Jerome Powell ganha uma importância adicional, após a revelação de que a economia norte-americana entrou em contração no 1.º trimestre de 2022”, acrescenta Ramiro Loureiro.

O euro aprecia 0,08% para 1,0515 dólares.

Hoje foi divulgado que os preços na produção industrial avançaram, em março, na zona euro e União Europeia (UE), com Portugal a registar a terceira maior subida em cadeia (8,4%), segundo dados do Eurostat.

Já a taxa de desemprego recuou para os 6,8% na zona euro e os 6,2% na União Europeia (UE) em março, segundo também dados hoje divulgados pelo Eurostat.

A comissária europeia da Energia, Kadri Simson, disse hoje que a prioridade da União Europeia (UE) é aumentar as interligações elétricas e não as de gás, admitindo que a Península Ibérica “não está suficientemente conectada” ao resto da Europa.

O preço do petróleo Brent recua 1,47% para 106 dólares o barril. Também o crude WTI cai 1,56% nesta altura para 103,53 dólares o barril.

No mercado de dívida pública a dívida alemã a 10 anos cai 0,23 pontos base para 0,96%. Portugal com juros a subirem 0,58 pontos base para 2,06%. Espanha com juros em alta de 1,04 pontos base para 2,02% e Itália vê os juros a 10 anos agravarem 2,14 pontos base para 2,88%.