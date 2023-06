Bolsa arranca com 20 iniciativas elencadas em cinco áreas de atuação: gestão dos ecossistemas aquáticos, gestão territorial, proteção e conservação da biodiversidade, restauro ecológico e soluções baseadas na natureza em prol do clima e da riqueza do mundo natural.

16 Junho 2023, 15h51

O BCSD Portugal criou uma bolsa de iniciativas de biodiversidade, que visa ser um “ponto de encontro” entre as empresas que pretendem integrar a conservação da natureza e biodiversidade e serviços do ecossistema no seu modelo de negócio e as entidades promotoras de projetos de conservação da natureza e biodiversidade.

“Esta aproximação entre as empresas e entidades do terceiro sector com atuação na natureza e biodiversidade pode concretizar-se através de parcerias, ações de voluntariado, financiamento, entre outras”, salienta a associação.

Adianta que, neste momento, estão já elencadas mais de 20 iniciativas, de norte a sul do país, distribuídas por cinco áreas de atuação: gestão dos ecossistemas aquáticos, gestão territorial, proteção e conservação da biodiversidade, restauro ecológico e soluções baseadas na natureza em prol do clima e da riqueza do mundo natural.

“Se por um lado, temos entidades, projetos ou iniciativas que necessitam de ganhar uma voz e que muitas vezes são iniciativas já a decorrer, no terreno, por outro, temos empresas que necessitam de incorporar a biodiversidade como um elemento ativo da sua estratégia de atuação, como forma de agregar valor ao seu negócio. Muitas vezes, o que falta é que ambas as partes se encontrem e o grande objetivo do BCSD Portugal (com a criação desta plataforma) é o de facilitar o match perfeito entre oferta-procura-oferta”, explica Maria João Coelho, Head of Sustainability Knowledge do BCSD Portugal.

Os projetos inscritos na bolsa podem ter como propósito a preservação da natureza, o seu restauro ou a compensação de impactos inevitáveis das operações das empresas na natureza. Podem ser soluções baseadas na natureza, simultaneamente, em prol do clima e da biodiversidade ou projetos que podem evoluir para um modelo de negócio (ou para consolidá-lo), como, por exemplo, offsets, bancos de biodiversidade, entre outros.

“Alguns destes projetos são, na sua grande maioria, transversais a áreas estratégicas das empresas, envolvendo a comunicação interna, os recursos humanos, comunicação externa, departamento de logística, rede de fornecedores e, em especial, o envolvimento com a comunidade e agentes locais na área geográfica onde as empresas atuam ou estão sediadas, representando uma mais-valia em toda a cadeia de valor”, acrescenta Maria João Coelho.