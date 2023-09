A coordenadora do BE defendeu hoje o controle das rendas, a redução da margem dos bancos nos juros e a proibição da venda de casas a não residentes como soluções urgentes para baixar o preço da habitação.

10 Setembro 2023, 18h36

A coordenadora do BE defendeu hoje o controle das rendas, a redução da margem dos bancos nos juros e a proibição da venda de casas a não residentes como soluções urgentes para baixar o preço da habitação.

Ao discursar durante a sessão de encerramento do Fórum Socialismo – a ‘rentrée’ política do BE, que decorreu em Viseu -, Mariana Mortágua disse que é preciso urgentemente “controlar as rendas, com tetos ajustados a cada região, a cada tipologia de imóvel e, mais importante do que tudo, ajustados aos salários” pagos em Portugal.

No seu entender, é também necessário “reduzir a margem dos bancos nos juros”, uma vez que se registaram “lucros de 5.000 milhões de euros nos últimos 18 meses, que a ganância arrancou à custa de tanto sacrifício”.

“E porquê? Limitem-se os aumentos dos juros à taxa de esforço de cada família e aí, finalmente, vamos ter justiça com a banca em Portugal”, justificou.

A líder bloquista disse também ser preciso “proibir a venda de casas a não residentes”, excecionando-se os emigrantes portugueses, porque tal está a inflacionar os preços para “muito acima dos salários pagos em Portugal”.