BE considera OE2023 “desequilibrado” e que determina “empobrecimento de quem trabalha”

O Bloco de Esquerda descreveu o Orçamento do Estado para 2023 como “desequilibrado” e como uma orçamento que determina o “empobrecimento de quem trabalha”. Na reação à apresentação do documento, que decorreu na tarde desta segunda-feira, Mariana Mortágua questionou as contas certas do Governo, que limita a atualização salarial e que cortou os direitos dos pensionistas, mas que aprovou “uma borla fiscal inédita em Portugal para os patrões”.

“Este é um orçamento que determina o empobrecimento de quem trabalha. Quem trabalha vai perder mais de um mês de salário por ano, e essa perda não é compensada por este orçamento, nem no caso dos funcionários públicos nem no caso do aumento salarial do privado, que como se sabe o Governo não tem condições de garantir”, realçou a deputada.

“O Governo fala-nos sempre de contas certas quando quer limitar a atualização salarial, quando quer cortar direitos dos pensionistas, quando quer limitar o investimento estrutural nos serviços públicos para proteger os professores, para proteger os funcionários do SNS. Mas as contas certas já não vigoram quando aprova um benefício fiscal, uma borla fiscal inédita em Portugal para os patrões. O que o Governo decidiu fazer foi retirar qualquer limite temporal à dedução de prejuízos fiscais e é incapaz sequer de calcular o impacto orçamental desta medida”, criticou Mariana Mortágua. “É um cheque em branco aos patrões, que atira para futuro e para quem há de vir o custo de uma medida orçamental que o Governo é incapaz de quantificar”, acrescentou.

“É um orçamento desequilibrado, que não garante nenhuma atualização fiscal, por contrário, é a garantia de perda de rendimento da parte de quem trabalha”, concluiu a bloquista.

Embora não tenha adiantado qual vai ser o sentido de voto do partido, Mariana Mortágua deixou uma pista. “O que fariam os senhores jornalistas com um Orçamento do Estado em que os trabalhadores perdem um mês de salário?”, perguntou.

Todos os partidos da oposição mostraram-se críticos do documento apresentado pelo Governo, que apenas registou as palavras positivas do PS.