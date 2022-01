BE diz ser “a força que desempata” e mostra disponibilidade para negociar depois das eleições

A coordenadora do Bloco de Esquerda, Catarina Martins, garantiu que o partido será a força que vai desempatar num cenário pós eleições. Catarina Martins demonstrou ainda disponibilidade para negociar.

Catarina Martins diz ser “uma solução” para os que “não se conformam com a precariedade das gerações mais jovens, que não mande emigrar um a cada três jovens e que diga que: sim, aqui tem de haver emprego com salários justos, rendas de casas que as pessoas possam pagar e uma resposta determinada ao clima”

Quando questionada sobre a possibilidade do PSD ganhar a coordenadora do BE assegurou “a força do Bloco de Esquerda é a força que desempata, que derrota a direita, que ganha”.

“O voto no Bloco é o voto que ganha porque é o voto que desempata e que não permite um Governo de direita, é um voto que vence a extrema direita e é um voto que abre um novo ciclo em Portugal pelo salário, pela Saúde, pela Habitação e pelo clima”, frisou.

Catarina Martins garantiu ainda que o “voto no BE é um voto seguro para vencer a direita” e admitiu que estará pronta na segunda-feira “para negociar uma solução para o país”

O BE tem-se assumido como terceira e quarta força política nas sondagens. A sondagem do Centro de Estudos de Sondagens de Opinião (CESOP) da Universidade Católica para a RTP, Antena 1 e Público indica que o Bloco fica em terceiro lugar com 6% das intenções de voto, juntamente com a Iniciativa Liberal e Chega.

Por sua vez, na sondagem da SIC/Expresso o BE afirma-se como quarta força política e fica com 5% das intenções de voto.