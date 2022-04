BE Madeira critica falhanço do Governo Regional nas metas climáticas

O BE Madeira considera que o Governo Regional tem falhado nas metas climáticas, e revela uma falta de estratégia consistente, fundamentada e credível.

“O Governo Regional, liderado pelo PSD, mentiu a todos os madeirenses e porto-santenses quando anunciou uma redução da dependência dos combustíveis fósseis em 50%, até 2020”, diz o partido.

O BE Madeira acusa o executivo regional de promover “verdadeiros atentados ambientais”, como a construção da estrada das Ginjas no coração da floresta Laurissilva (Património Mundial da UNESCO), no projeto de teleférico do Curral das Freiras, no projeto de requalificação de frente mar de São Vicente, no processo de recolha de amianto que não fiscalizou ou na exploração das ribeiras e pedreiras a que fez vista grossa ou na marina do Lugar de Baixo.

BE critica falta de estratégia

O partido diz que o executivo da região não tem “qualquer estratégia”, acrescentando que “o importante mesmo é anunciar milhões de euros nisto ou naquilo, que, por sinal, são sempre entregues a projetos privados liderados por um círculo restrito dos mesmos de sempre”.

O BE Madeira dá como exemplo o projeto das microalgas no Porto Santo, que foi identificado como de “extrema relevância estratégica”, e que depois de 45 milhões de euros de investimento do erário público, “soubemos, pela voz do presidente da Empresa de Eletricidade da Madeira (EEM), que afinal era só um projeto piloto; uma experiência; agora sem qualquer interesse para o core business da EEM. Quem paga esta imparidade nas contas da EEM”, questiona o partido.

“Soubemos também que o projeto eólico, localizado no planalto do Paúl da Serra, que contempla o aproveitamento hidroelétrico da Central da Calheta, permitindo o armazenamento da energia através da bombagem da água, numa reserva, que se previu estratégica, de água pronta para produção de energia renovável, e que custou qualquer coisa como 67 milhões de euros, é afinal um “flop” porque não cumpre com uma boa parte daquilo para que foi concebido. Porquê? Porque não há água e cada ano chove menos, afirmam as análises estatísticas do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA); porque as alterações climáticas estão aí; porque o Governo Regional não planeia nem estuda com competência os investimentos que promove”, considera o BE.

O partido considera “inaceitáveis” estes “desvarios que contribuem para a austeridade e para o sufoco financeiro com que as famílias madeirenses e porto-santenses vivem”.