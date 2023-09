O BE considera que isso deve ser feito através da criação de uma empresa pública de navegação para as ligações marítimas entre a Madeira e o Porto Santo e também ao território continental, a preços acessíveis e durante todo o ano.

12 Setembro 2023, 09h26

O BE Madeira defendeu a regionalização da operação dos portos e da ligação com o Porto Santo, através da criação de uma empresa pública de navegação para as ligações marítimas entre a Madeira e o Porto Santo e também ao território continental, a preços acessíveis e durante todo o ano.

Durante uma ação de campanha eleitoral no Porto Santo, onde esteve o cabeça de lista às eleições regionais, Roberto Almada, e a coordenadora regional e segunda candidata, Dina Letra, o BE considerou que a ligação aérea Madeira-Porto Santo depende de sucessivos contratos provisórios, criando uma “enorme incerteza” na vida dos habitantes e impedindo o planeamento atempado das deslocações.

“Também o estado atual da ligação por ferry, que não funciona durante o mês de janeiro, cria dificuldades acrescidas aos habitantes e à economia de Porto Santo”, acrescentaram os bloquistas.

Nesse sentido o BE defendeu uma solução duradoura para a ligação aérea e o compromisso de que respostas contratualizadas devem ser “atempadas” e também deve-se “assegurar sempre a possibilidade” de compra de voos com até seis meses de antecedência.

“Situações como as que sucederam este ano, com impossibilidade de compra de voos a partir de meados de agosto e mesmo até ao prazo limite, colocam em causa direitos básicos dos portossanteses (como o acesso à saúde) e não se podem repetir”, afirmou o BE.

BE contra fim do parque de campismo

A candidatura do BE mostrou-se contra o fim do Parque de Campismo do Porto Santo e defendeu que outros espaços poderiam ter sido usados para a criação do parque urbano.

“A existência de um parque de campismo no Porto Santo é fundamental para que também os madeirenses tenham acesso a fazer férias em Porto Santo. Para muitos jovens, e menos jovens, acampar é a forma de conhecerem a Região e de, mesmo com parcos recursos, poderem passar férias fora de casa. Ao contrário do que julga o presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, Madeirenses e Portossantenses também têm direito a fazer turismo cá dentro. Não podem ser só os mais ricos a ter acesso à beleza natural da Região. O Bloco de Esquerda lutará pela criação de um parque de campismo no Porto Santo”, referiu a força partidária.