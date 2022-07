BE quer limitar os aumentos das rendas para combater efeitos da inflação

O Bloco de Esquerda (BE) apresentou, esta quinta-feira, uma proposta que visa limitar os aumentos das rendas de forma a combater efeitos da inflação.

“Ao contrário do que o Governo afirmou, a inflação tem persistido e está a consumir uma parte do rendimento das famílias num contexto em que os salários não estão a aumentar, desde logo porque o Governo decidiu, praticamente, congelar os salários de todos os funcionários públicos”, disse a deputada Mariana Mortágua.

A bloquista explicou que a proposta consiste em “limitar o aumento das rendas em 2023 ao coeficiente que se aplicou em 2022. Pode haver um aumento das rendas, mas esse aumento das rendas não pode superar aquele que existiu em 2022”. O projeto de lei prevê que o coeficiente de atualização anual de rendas seja fixado nos valores que estão em vigor este ano, ou seja, 1,0043.

Segundo Mortágua, o objetivo “é que nenhuma família tenha que suportar um aumento de renda que esteja a par da inflação” sentida este ano. “Acho que seria um bom sinal dado à sociedade e um sinal também para tranquilizar as famílias que estão preocupadas com o aumento da inflação”, indicou.

Se a medida for aprovada “seria a primeira vez desde que começamos o surto inflacionista que o governo de António Costa toma uma medida transversal para proteger os salários e impedir a subida de preços”, frisou a deputada do BE.

Os dados mais recentes divulgados demonstram que a inflação saltou para 8,7% em junho, o valor mais alto em quase 30 anos, e as taxas de juro no crédito habitação estão a subir com a evolução a pique da Euribor. Além disso, os preços das casas, nos primeiros três meses do ano, subiram 17,2% face ao mesmo período do ano passado, de acordo com o Instituto Nacional de Estatística.

É também previsível que a maioria das rendas venha a aumentar entre 10 a 32,5 euros em janeiro, devido a uma regra do Código Civil estabelece que as rendas aumentam em janeiro de cada ano em função da inflação anual média.