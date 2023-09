BE quer ouvir Autoridade Tributária e Governo sobre atraso nos impostos sobre barragens (C/ ÁUDIO) (ATUALIZADA)

O BE pediu hoje a audição parlamentar urgente da diretora-geral da Autoridade Tributária (AT) e do secretário de Estado dos Assuntos Fiscais sobre o atraso da avaliação das barragens do Douro para efeitos de cobrança do IMI.

13 Setembro 2023, 11h27