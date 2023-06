Para os bloquistas “não se vislumbra a razão de ser” da norma que estipula que as famílias candidatas a acolhimento familiar não podem ter qualquer laço de parentesco com a criança.

22 Junho 2023, 18h19

O Bloco de Esquerda entregou no Parlamento um projeto de lei, esta quinta-feira, que pretende alterar os requisitos e os impedimentos para a candidatura a família de acolhimento, bem como alargar os apoios concedidos ao abrigo da medida de apoio junto de outro familiar e de confiança a pessoa idónea.

Para os bloquistas “não se vislumbra a razão de ser” da norma que estipula que as famílias candidatas a acolhimento familiar não podem ter qualquer laço de parentesco com a criança.

“Parece evidente que é mais benéfico para a criança ser acolhida no seio da sua família alargada, tendo esta direito a todos os apoios de que uma família de acolhimento pode beneficiar, do que ser transitoriamente integrada numa família que não conhece”, indica o partido liderado por Mariana Mortágua no documento.

Além disso, o Bloco quer ainda acabar “com o entrave legal que estipula que a família candidata a acolhimento familiar não pode ser candidata a adoção”.

O partido defende que “se a criança estiver confiada a determinada família, tendo sido criados laços recíprocos de tal forma sólidos que tanto a família como a criança pretendem que se estabeleça um vínculo definitivo através da adoção, tal não será a solução que melhor acautela o interesse das crianças”.

“As expectativas das famílias candidatas a adoção não podem de forma alguma prevalecer sobre o superior interesse das crianças”, afirmou o BE.