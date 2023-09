Foi referida a importância deste investimento para financiar a modernização e expansão do mais importante porto do Noroeste da Península Ibérica, em termos de carga e contentores.

12 Setembro 2023, 12h15

O Banco Europeu de Investimento (BEI) assinou um contrato de empréstimo de 60 milhões de euros com a APDL – Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana Do Castelo (APDL) para financiar o desenvolvimento da acessibilidade marítima ao porto de Leixões, através do aprofundamento da canal de acesso e ampliação do quebra-mar existente, foi anunciado em comunicado.

“Este projeto contribuirá para o transporte eficiente de pessoas e mercadorias, garantirá o acesso a empregos e serviços e permitirá o comércio e o crescimento económico, de acordo com a Rede Transeuropeia de Transportes da UE (RTE-T)”, revela o BEI e a APDL que dizem que o custo total do projeto rondará os 190 milhões de euros, sendo o empréstimo do BEI garantido por Portugal.

A cerimónia de assinatura teve lugar dia 11 de setembro, no Porto de Leixões, na presença do Ministro das Infraestruturas, João Galamba, com a participação do Vice-Presidente do BEI, Ricardo Mourinho Félix e do Presidente da APDL, João Pedro Neves.

Foi referida a importância deste investimento para financiar a modernização e expansão do mais importante porto do Noroeste da Península Ibérica, em termos de carga e contentores.

Segundo o comunicado, o Ministro das Infraestruturas, João Galamba, destacou que “as intervenções que serão realizadas vão salvaguardar a continuidade do crescimento do porto de Leixões e reforçar a sua importância para a economia da região Norte do país” e notou que “uma vez mais, fica claramente demonstrado o compromisso do BEI com o desenvolvimento das infraestruturas portuárias em Portugal”.

“Esta relação de cooperação será reforçada nos próximos anos, considerando a necessidade de realizar investimentos avultados nos portos para cumprir a nova visão estratégica que definimos para o setor. Neste âmbito, são de realçar os investimentos que visam dotar as infraestruturas portuárias de capacidade para o desenvolvimento dos projetos do eólico offshore e também os investimentos que pretendem responder ao desafio da transição energética e digital”, disse Galamba.

Para João Pedro Neves, Presidente da APDL, “este é o investimento mais estruturante para o Porto de Leixões, realizado nos últimos anos, mas, mais ainda, um dos mais importantes para a região Norte e para Portugal”.

“O potencial de crescimento que este investimento nas acessibilidades vem promover é particularmente crítico para o segmento dos contentores, beneficiando, também, os outros segmentos de mercado, como os granéis sólidos, sobretudo os agroalimentares, de forma a garantir uma resposta eficiente às necessidades das empresas do hinterland do porto de Leixões”, acrescentou.

Por sua vez Ricardo Mourinho Félix afirmou que “com este investimento, estamos não só a aprofundar os canais de acesso para navios de maior dimensão, mas também a ancorar as raízes da coesão económica e social na região”.

O vice-presidente do BEI lembrou que o empréstimo ao Porto de Leixões “simboliza não só o apoio ao progresso marítimo de Portugal, mas também à visão comum de uma Europa interconectada”.

O BEI continua empenhado no crescimento e na resiliência das infra-estruturas de transportes da Europa. “Esta política incentiva o transporte sustentável e mais eficiente de pessoas e bens, garante o acesso a empregos e serviços e permite o comércio e o crescimento económico. Reforça também a coesão económica, social e territorial da UE, criando sistemas de transporte transfronteiriços contínuos, sem falhas de ligações e estrangulamentos”, conclui o BEI.