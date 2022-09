BEI e Santander apoiam PME em Portugal com 820 milhões de euros

O Banco Europeu de Investimento (BEI) e o Santander Portugal vão apoiar as pequenas e médias empresas (PME) e as empresas de média capitalização (Mid-Caps) em Portugal com 820 milhões de euros.

O acordo, que foi assinado por Manuel Preto, vice-presidente do Santander Portugal, Amílcar Lourenço, administrador do banco, e por Ricardo Mourinho Félix, vice-presidente do BEI, “permitirá conceder mais empréstimos a estas empresas, sobretudo as que operam em regiões menos desenvolvidas, podendo abranger mais de 3.000 PME e Mid-Caps”, indica um comunicado divulgado esta sexta-feira.

Os fundos do BEI serão disponibilizados ao banco através de uma operação de securitização apoiada numa carteira de empréstimos ao consumo. “As PME e as Mid-Caps são os motores da inovação e do crescimento sustentável, tanto em Portugal como em toda a Europa. Estou muito satisfeito com esta nova operação de crédito que foi assinada hoje em Lisboa, que irá aumentar o financiamento às empresas portuguesas que têm dificuldades em obtê-lo”, afirma Ricardo Mourinho Félix, citado no comunicado.

Por outro lado, Amílcar Lourenço realça a importância da operação, afirmando que “no Santander traçámos um caminho lado a lado com os nossos clientes e isso passa por disponibilizar-lhes mecanismos de apoio que os ajudem a desenvolver os seus negócios e a tornaram-se mais competitivos. E este é um passo importante para gerar mais riqueza, emprego e contribuir para a recuperação e crescimento da economia nacional”.

O acordo é assinado numa altura em que o tecido empresarial ainda está a recuperar do impacto da pandemia, ao mesmo tempo que tenta responder ao aumento expressivo de custos agravado pela guerra na Ucrânia.