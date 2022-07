Belenses junta-se a GreenVolt para criar a segunda comunidade de energia no futebol

A Energia Unida, empresa do Grupo GreenVolt, juntou-se ao Clube de Futebol “Os Belenenses” para criar aquela que será a segunda Comunidade de Energia no futebol.

“O clube ‘Os Belenenses’ vão fazer uso do espaço disponível no estádio plantado frente ao Tejo para aplicar um total de 1.092 painéis solares fotovoltaicos”, diz a Energia Unida, em comunicado.

Esta comunidade vai alcançar importantes poupanças na fatura com a energia, tanto do clube dos azuis do Restelo como dos restantes consumidores que queiram fazer parte da mesma, desde que num raio de até quatro quilómetros, beneficiarão de uma redução de 32% no custo com a eletricidade.

Os painéis solares deste projeto contam com uma capacidade de 595 KWp que vai permitir gerar, anualmente, 840 MWh de energia limpa. Será, assim, possível evitar a emissão de até 223 toneladas de CO2 todos os anos.

O CEO GreenVolt, João Manso Neto, diz que “são claras as mais valias de criar uma Comunidade de Energia e o Clube ‘Os Belenenses’ percebeu rapidamente isso”. “Esta solução permite que tanto o Clube como os seus vizinhos acedam a energia limpa. A urgência de acelerar a transição energética não é um tema de futuro, mas de presente, e é com muito gosto que a GreenVolt dá este passo com ‘Os Belenenses'”, acrescenta.

“É, para nós, motivo de grande orgulho podermos dar uma nova energia, mais limpa e mais barata, a um clube histórico como ‘Os Belenenses’ é um clube centenário, mas focado no futuro, preocupado com a importante transição energética, essencial para marcar golos contra as alterações climáticas”, diz o CEO da Energia Unida, José Queirós de Almeida.

O Belenenses já completou o seu centenário e é um clube de destaque português não só no Futebol, mas também em várias modalidades como andebol, atletismo, basquetebol, futsal, natação, rugby, triatlo e voleibol.

“O Estádio do Restelo foi construído em cima de uma enorme pedreira e a casa do Belenenses abriu portas em 1956. Desde então, este estádio respira desporto diariamente, abraça milhares de pessoas em concertos icónicos, como os Metallica e Pearl Jam, e agora traz a energia certa para Belém criando uma Comunidade de Energia com a Energia Unida”, lê-se na nota.

O presidente do clube de futebol do Restelo, Patrick Morais de Carvalho, defende que “é motivo de grande satisfação e orgulho para o Belenenses esta ligação à Energia Unida e ao universo Greenvolt que permite ao clube integrar uma comunidade de energia que traz um conjunto muito alargado de sinergias, trazendo para o Universo Belenenses mais valias reputacionais e também de tesouraria, enobrecendo o clube na medida em que, trabalhando energia limpa, ele cumpre funções diferenciadas de utilidade pública que todos os emblemas devem honrar”.

“O conceito inovador de Comunidade de Energia que agora nasce em torno do Estádio do Restelo aproxima o Belenenses dos seus vizinhos e de toda a comunidade envolvente, laços que naturalmente o clube procura criar e preservar em permanência”, refere em comunicado.

A Energia Unida é líder de mercado na implementação de Comunidades de Energia contando com de 11 projetos, correspondendo a cerca de 5MW, de norte a sul do país, em diferentes setores como indústria, serviços, agroalimentar e turismo. Prevê instalar mais de 10 MWp este ano, com um investimento associado de cerca de 7 milhões de euros.

Esta capacidade instalada corresponde à produção de 14.750 MWh/ano, energia suficiente para fornecer aproximadamente 5.000 famílias e evitar a emissão de 3.915 toneladas de CO2 para a atmosfera.