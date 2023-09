A maior oferta de dívida de sempre da Europa é dirigida exclusivamente a investidores de retalho, de acordo com dados compilados pela “Bloomberg”, num momento em que o país enviou uma mensagem aos bancos que têm sido lentos a aumentar as taxas dos depósitos.

6 Setembro 2023, 10h52

O Ministro das Finanças da Bélgica, Vincent Van Peteghem, anunciou uma venda recorde de obrigações soberanas para o retalho no valor de quase 22 mil milhões de euros. A emissão encerrada esta quarta-feira é considerada histórica com mais de 21,9 mil milhões de euros colocados numa única semana.

A emissão mais elevada até à data tinha sido de apenas 5,7 mil milhões de euros. A emissão de obrigações belgas para o retalho já ultrapassa algumas das emissões mais ambiciosas do continente europeu, como os 18 mil milhões de euros de Itália este ano, ou a recente emissão recorde de obrigações a dez anos de Espanha no valor de 13 mil milhões de euros. Quanto aos rendimentos (yields) que este título pode proporcionar, os dados do Banco Central Europeu apontam para um retorno superior a 3,3%.

A oferta “pretende estimular a concorrência” entre os bancos que devem “recuperar a confiança” dos aforradores, disse o ministro das Finanças, Vincent Van Peteghem, no comunicado. “O sucesso da emissão, os aumentos de taxas por parte de alguns bancos e o aumento da procura dos aforradores por outros produtos que não os depósitos contribuem para este objetivo.”

Para além dos números da grande oferta de obrigações, impressiona também a elevada procura. Num país com 11,59 milhões de habitantes, e de acordo com um comunicado da Agência da Dívida Belga, mais de 600 mil pessoas subscreveram os títulos que têm prazo de maturidade de um ano, ou seja, uma em cada 20 pessoas do país da Europa Central participou nesta operação.

O cupão de 3,3% da dívida compara e com uma taxa média de 3,13% nos depósitos belgas até um ano, segundo dados do Banco Central Europeu citados pelo jornal local Business Standard.

Na notícia publicada pelo “El Economista”, que cita analistas, é explicado que “os belgas têm enormes poupanças nos bancos, por isso, indiretamente, esta emissão do Estado é também um plano para utilizar essas enormes quantias de uma forma um pouco mais produtiva”.