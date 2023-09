Estudo coordenado pela Universidade de Coimbra analisou dados de mais de 70 nações. Concluiu que existem muitos caminhos para atingir o bem-estar subjetivo.

22 Setembro 2023, 20h00

Parece haver vida para além do PIB (Produto Interno Bruto). A recente literatura sobre a economia da felicidade – área do saber que estuda a relação entre as questões económicas e a satisfação individual das pessoas – “vem demonstrar que o que realmente importa para o bem-estar das pessoas vai muito além do que é captado por um indicador económico como o PIB”, afirma Maria da Conceição Pereira, docente da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra e investigadora do Centro de Investigação em Economia e Gestão.

A investigadora coordenou um estudo que analisou condições como rendimento nacional, distribuição de rendimentos, qualidade das instituições e várias dimensões culturais (masculinidade, individualismo, distância em relação ao poder) de mais de 70 nações em vários anos. Foi usada uma metodologia inovadora na área da economia da felicidade – denominada fuzzy set qualitative comparative analysis (fsQCA).

