Michael O’Leary foi atacado esta quinta-feira por duas ambientalistas que lhe atiraram tarte à cara à chegada a Bruxelas. “Em vez de comprarem tartes, podiam ter comprado um voo na Bélgica pelo mesmo preço”, reagiu a companhia aérea low cost nas redes sociais.

7 Setembro 2023, 13h31

O CEO da Ryanair não foi recebido da melhor forma em Bruxelas mas levou a situação na desportiva. Michael O’Leary chegou à Comissão Europeia esta quinta-feira e levou com duas tartes na cara.

O’Leary foi alvo de duas ativistas ambientais em Bruxelas, quando se preparava para dar uma conferência de imprensa para abordar os sucessivos atrasos e cancelamentos dos voos durante o verão, afetados pela greve dos controladores aéreos em França.

“Bem-vindo à Bélgica. Terminem com a poluição da porcaria dos aviões”, disse a primeira ativista a atacar.

Après l’entartage du troll de droite Georges-Louis Bouchez, le patron de Ryanair, Michael O’Leary, victime d’un entartage à Bruxelles.



Merci à la Belgique qui maintient cette tradition gloupiere de Noël Godin. 👍🏾 https://t.co/dEjAuxN2Ce https://t.co/jwTEKuBWQE pic.twitter.com/3Va5hXShKW — Kunta van den Kinté  (@denkinte_2) September 7, 2023

Ao lado de um cartão com a imagem de Ursula von der Leyen, o CEO da Ryanair foi rápido a reagir. “Bem feito”, ripostou, ainda que num tom sarcástico, enquanto retirava o casaco que ficou com creme.

Aos meios de comunicação presentes no locais, e que testemunharam o elaborado ataque, O’Leary disse que nunca tinha tido uma comitiva de boas vindas. “Nunca tive umas boas-vindas tão calorosas. Infelizmente eram ambientalistas e o creme era artificial. Convido os passageiros a irem à Irlanda, onde o creme é melhor”, disse.

Depois da rápida reação do CEO, também a companhia aérea deu um ‘ar de graça’ nas redes sociais. No X (antigo Twitter), a Ryanair disse que recebeu umas “boas-vindas calorosas em Bruxelas para celebrar as sete novas rotas para o inverno de 2023”.

Mas foi ainda mais além: “Os nossos passageiros estão tão satisfeitos com as nossas rotas e petição [que O’Leary entregou em Bruxelas] que celebram com bolo. Temos tarifas baixas e saborosas”, ripostou a companhia aérea.

Numa publicação com a fotografia do CEO com a cara com creme da tarte e a petição na mão, com 1,5 milhões de assinaturas, a Ryanair é ainda mais descarada no marketing. “Em vez de comprarem tartes de creme, podiam ter comprado um voo da Bélgica pelo mesmo preço”.

Há vários meses que O’Leary se queixa ativamente da greve dos controladores aéreos franceses, que tem impactado diversos voos que sobrevoam a Europa, nomeadamente da Ryanair.

Michael O’Leary deslocou-se a Bruxelas para entregar a petição à Comissão Europeia e pedir para que a entidade europeia faça alguma coisa para evitar que as companhias aéreas sejam afetadas pela greve contínua.