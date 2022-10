O Prémio Nobel da Economia foi atribuído, na passada segunda-feira, aos norte-americanos Ben S. Bernanke, Douglas W. Diamond e Philip H. Dybvig pela “investigação sobre bancos e crises financeiras”.

“As suas descobertas melhoraram a forma como a sociedade lida com as crises financeiras”, destacou a Real Academia Sueca de Ciências, referindo que os laureados deste ano “melhoraram significativamente a nossa compreensão do papel dos bancos na economia, principalmente durante as crises financeiras”.

