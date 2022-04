Benfica anuncia acordo de princípio com treinador Roger Schmidt (com áudio)

O Benfica anunciou hoje que existe um acordo de princípio com o treinador alemão do PSV de Eindhoven na Holanda para treinar os encarnados.

A SAD benfiquista anunciou hoje que “estão a decorrer negociações e existe um princípio de acordo para a contratação do treinador Roger Schmidt, a qual ainda não se encontra formalizada”, segundo comunicado enviado à CMVM.

De acordo com o jornal “Record”, o alemão vai assinar por duas épocas mais uma de opção e já prepara a próxima temporada juntamente com a estruturado clube das águias. Schmidt quer contar com um plantel de 22 jogadores mais os jovens da formação do clube, que conquistaram recentemente a liga dos campeões europeus dos mais novos.