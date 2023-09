O derbi desta quarta-feira registou uma audiência média acima de um milhão de pessoas, com um ‘share’ de 23,4%.

14 Setembro 2023, 14h26

O derbi disputado esta quarta-feira, entre Benfica e Sporting, foi o jogo de futebol feminino mais visto de sempre em Portugal, com uma audiência média de 1,045 milhões. No ponto mais alto, registaram-se mais de um milhão e meio de pessoas em simultâneo.

Jogada em Aveiro, a partida teve início pelas 19h45 e terminou cerca de três horas depois, quando já mais de 2,7 milhões de pessoas tinham passado pela transmissão em direto na TVI. Este foi o programa televisivo mais visto do dia, com um share de 23,4%.

Às 22h43 deu-se o pico de audiências, quando se marcavam as grande penalidades. A determinado momento, 1,546 milhões de pessoas tinham os seus televisores sintonizados na TVI, o equivalente a 36% de share.

Este foi o 31º programa de televisão mais visto do ano em Portugal, além de ser o jogo de futebol feminino mais visto de sempre em território nacional, batendo o anterior recorde de audiência média de 768 mil pessoas, no jogo entre a seleção portuguesa e a dos Países Baixos.

O jogo terminou com um empate a uma bola no final do tempo regulamentar e seguiu para um prolongamento em que não houve qualquer golo. No desempate por pontapés da marca de grandes penalidades, as águias não podiam ter sido mais eficazes. Venceram (3-0) e levantaram o primeiro troféu da temporada no futebol feminino português.