O Benfica impôs hoje ao Vitória de Guimarães a primeira derrota na I Liga portuguesa de futebol e juntou-se provisoriamente ao grupo de líderes, ao golear por 4-0 na receção aos vimaranenses, em jogo da quarta jornada.

2 Setembro 2023, 21h41

Jorge Fernandes, na própria baliza (11 minutos), Di María (33), Kökçü (45+5) e Aursnes (46) marcaram os golos dos campeões nacionais, que jogaram em vantagem numérica desde os 19 minutos, devido à expulsão de João Mendes, com cartão vermelho direto.

Esta foi a terceira vitória seguida dos ‘encarnados’, que somam nove pontos no topo da classificação, em igualdade com FC Porto, Sporting e Vitória de Guimarães, sendo que ‘dragões’ e ‘leões’ só jogam no domingo, diante de Arouca e Sporting de Braga, respetivamente.

