Benfica. Luís Filipe Vieira diz que Rui Costa não teve influência na ‘Youth League’ e prefere treinador português

O antigo presidente do SL Benfica considera que Rui Costa não teve influência na conquista da UEFA Youth League pelo Benfica e defende um treinador português para o clube das águias.

“Neste momento o Benfica tem uma situação privilegiada de manter a formação toda. Todo o património está pago e o Benfica tem de estar ligado à sua formação. Não é dizer que ‘com a formação não ganhamos nada’. Ou aposta ou não aposta. O Benfica se tiver de vender alguém não será da formação, serão outros. Uma parte deles merece chegar à primeira equipa do Benfica. Não está tempo para avalanches financeiras. Se Rui Costa tem mérito por esta conquista? Mérito é só dos treinadores e dos jogadores. Que eu saiba, a influência do Rui no Seixal não tem sido praticamente existente ao longo dos anos”, disse Luís Filipe Vieira em declarações à “CMTV”, citadas pelo “Record”.

Sobre a escolha de um novo treinador, Vieira preferiria um treinador português. “Foi o presidente que escolheu. Acho que há treinadores portugueses que serviriam perfeitamente para o Benfica, até por compreenderam melhor o futebol português do que qualquer estrangeiro”, afirmou o ex-dirigente, atualmente arguido na Operação Cartão Vermelho.