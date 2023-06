“Apesar da Lei ser governamental, é que o Benfica não irá cumprir Lei nenhuma se se sentir prejudicado”, garantiu o presidente do SL Benfica em Assembleia Geral, numa intervenção que arrancou aplausos aos sócios do clube.

16 Junho 2023, 16h08

O presidente do SL Benfica admitiu, esta quinta-feira em Assembleia Geral, que a SAD poderá não cumprir a lei relativa à centralização dos direitos televisivos caso se sinta prejudicado. Recorde-se que em fevereiro de 2021, o Conselho de Ministros aprovou o decreto-lei que determina esta centralização, que terá que ser implementada até à época desportiva de 2028/29.

Numa intervenção em que arrancou aplausos aos presentes, Rui Costa abordou este tema: “Toda a gente fala muito desta transição, ainda não há datas. O único dado que há, e o presidente da Liga sabe perfeitamente qual é a nossa posição, e apesar da Lei ser governamental, é que o Benfica não irá cumprir Lei nenhuma se se sentir prejudicado”, de acordo com declarações reproduzidas no site do jornal “A Bola”.

Recorde-se que este processo de centralização dos direitos televisivos nas I e II Ligas vai ficar concluída até 2028/29, de acordo com o decreto-lei aprovado em 25 de fevereiro em Conselho de Ministros, que impossibilita os clubes de comercializarem de forma individualizada os direitos dos seus jogos a partir dessa época, sem interferir nos efeitos dos atuais contratos televisivos.

No início de 2022, Pedro Proença, presidente da Liga Portugal, assumiu o desejo dos clubes no sentido de antecipar esta centralização para 2023/24, naquele que será também um desafio para o próprio Governo no sentido de se intermediar a negociação com os operadores televisivos.