O Benfica estreou-se hoje na Liga dos Campeões de futebol com uma derrota por 2-0 na receção ao Salzburgo, num jogo em que esteve em inferioridade numérica desde os minutos iniciais, e é último no Grupo D.

20 Setembro 2023, 21h59

O Benfica estreou-se hoje na Liga dos Campeões de futebol com uma derrota por 2-0 na receção ao Salzburgo, num jogo em que esteve em inferioridade numérica desde os minutos iniciais, e é último no Grupo D.

No Estádio da Luz, em Lisboa, o decacampeão austríaco, que desperdiçou uma grande penalidade logo aos três minutos, inaugurou o marcador, aos 15, através de um penálti convertido por Simic, a ‘castigar’ um lance em que António Silva foi expulso com vermelho direto por mão na bola, e viu Gloukh aumentar a vantagem aos 51.

Após a primeira jornada, o Benfica é último no Grupo D, que é liderado pelo Salzburgo, com três pontos, mais dois do que Real Sociedad e Inter Milão, que empataram hoje 1-1.