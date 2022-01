Bentley prepara-se para construir o seu primeiro carro 100% elétrico

A Bentley vai dar início à construção do seu primeiro carro elétrico na sua fábrica em Crewe, Inglaterra, segundo revela o jornal “The Guardian” na edição desta sexta-feira, 28 de janeiro.

Este modelo de veículo faz parte da estratégia de investimento em sustentabilidade no valor de três mil milhões de euros da construtora inglesa até 2030, ano em que vai deixar de fabricar carros com combustível fóssil. A empresa estima que o seu primeiro carro elétrico esteja pronto em 2025.

A construtora automóvel que é propriedade da Volkswagen, emprega quatro mil trabalhadores deu conta em 2020 que vai deixar de fabricar veículos a combustível fóssil até 2030, ano em que as vendas de novos carros a gasolina e diesel serão proibidas no Reino Unido.

No entanto, antes de avançar para a construção do carro elétrico, a empresa britânica vai dedicar-se aos seus modelos híbridos. “Garantir a produção do nosso primeiro veículo elétrico é um momento marcante para a Bentley e para o Reino Unido, pois planeamos um futuro sustentável a longo prazo”, refere Adrian Hallmark, presidente da Bentley.