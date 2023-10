“O aumento de capital proporcionado pelo 3SIIF e pelo BERD apoiará a estratégia de crescimento a longo prazo da R.Power, com um plano para alcançar uma carteira de energia solar fotovoltaica operacional de 1GW nos próximos dois anos em toda a UE”, detalhou a empresa.

A R.Power S.A. anunciou, esta segunda-feira, que angariou mais 75 milhões de euros de capital próprio do BERD, na sequência do investimento realizado em março de 2023 pelo Three Seas Initiative Investment Fund.

Em comunicado, é explicado que o “BERD é um banco multilateral que promove o desenvolvimento do sector privado e a iniciativa empresarial em 36 economias de três continentes”.

“A R.Power é um promotor de energias renováveis verticalmente integrado e um produtor independente de energia com sede na Polónia. O aumento de capital proporcionado pelo 3SIIF e pelo BERD apoiará a estratégia de crescimento a longo prazo da R.Power, com um plano para alcançar uma carteira de energia solar fotovoltaica operacional de 1GW nos próximos dois anos em toda a UE”, detalhou a empresa.

Joe Philipsz, diretor do 3SIIF na Amber Infrastructure, congratulou-se “com o investimento do BERD juntamente com o 3SIIF”, um fundo comercial dedicado a investimentos em infraestruturas na Europa Central e Oriental.

“A R.Power demonstrou a sua capacidade para desenvolver e explorar com êxito ativos substanciais de produção de energia solar, tendo cerca de 200 MWp atingido a CQO desde o nosso investimento. Continua a aumentar a sua carteira de desenvolvimento e está ativa na inclusão de oportunidades de armazenamento de baterias na sua carteira”, destacou Joe Philipsz.

Por sua vez, Grzegorz Zielinski, diretor de Energia do BERD para a Europa, admitiu estar entusiasmado “com a parceria com a R.Power e com o apoio ao seu percurso de crescimento”.

“Os promotores de energias renováveis em rápido crescimento, como a R.Power, são parte essencial da transição energética e da aceleração das energias renováveis na Polónia e na região. Esperamos apoiar a empresa para que se torne um dos maiores actores regionais no sector das energias renováveis”, sublinhou.

Já Elisabetta Falcetti, Directora do BERD para a Polónia, afirmou que “o investimento do BERD na R.Power apoia dois dos objetivos estratégicos do BERD na Polónia: apoiar a transição ecológica da economia polaca e reforçar as empresas privadas, tornando-as mais resistentes aos desafios do mercado”.

“Acreditamos que o nosso apoio através de dívida e capital próprio ajudará a R.Power a atingir os seus objetivos estratégicos de se tornar uma empresa IPP líder regional”, vincou.