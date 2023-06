Presente ao longo de três décadas no âmago da agenda política italiana, Berlusconi foi, entre muitas outras coisas, o precursor da presença da extrema-direita em Itália. Estes e outros temas merecem a análise do embaixador Francisco Seixas da Costa.

16 Junho 2023, 16h14





“Berlusconi foi uma figura central da vida política italiana”. Para o bem, para o mal e para o muito mal. Presente ao longo de três décadas no âmago da agenda política italiana, Berlusconi foi, entre muitas outras coisas, o precursor da presença da extrema-direita em Itália.

Precursora pode ser também a contraofensiva ucraniana no leste do país, numa altura em que o regime de Kiev está a tentar colocar no terreno todo o poder que lhe chega dos países que o apoiam desde o exterior.

Bem mais a sul, Montenegro, um país que tem muitas especificidades, parece estar cada vez mais próximo da União Europeia.

Tudo para ouvir esta semana no podcast “A Arte da Guerra”, um programa conduzido pelo jornalista António Freitas de Sousa e com os comentários do embaixador Francisco Seixas da Costa.