Bernardo Silva na mira do FC Barcelona

Bernardo Silva pode estar perto de vestir a camisola do Barcelona. O clube catalão é segundo classificado na Liga Espanhola e esta época esteve sempre longe de lutar por títulos. O treinador, Xavi Hernández, quer ver chegarem reforços de peso já no verão e um do nomes preferidos do técnico espanhol é o do internacional português Bernardo Silva, segundo noticia o diário “Mundo Deportivo”.

Uma opção que parece difícil no plano desportivo – Bernardo Silva tem contrato por mais três anos e é um dos jogadores mais importantes do Manchester City, mas é o plano pessoal que pode fazer toda a diferença. Isto porque o jogador, de 27 anos, vê numa eventual mudança para Espanha a maior proximidade a Portugal e, por consequência, à família e amigos.

De resto, diz a mesma fonte que no último verão o Barcelona tentou avançar para a contratação do atleta, que gostou da possibilidade de mudança para a Catalunha, mas esta acabou por não se concretizar.

Uma das opções a serem estudadas é trocar o neerlandês Frenkie de Jong – também ele um médio – por Bernardo Silva. O jogador de 24 anos foi no passado apontado como alvo do conjunto de Manchester.