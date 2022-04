Bernardo Trindade é o novo presidente da Associação da Hotelaria de Portugal

A AHP – Associação da Hotelaria de Portugal elegeu por unanimidade Bernardo Trindade como presidente para o triénio 2022-2024. O ex-secretário de Estado do Turismo sucede a Raul Martins, proprietário dos hotéis Altis, neste cargo.

“Bernardo Trindade, administrador do Porto Bay Hotels & Resorts, S.A., foi hoje [dia 20 de abril] eleito por unanimidade, em assembleia geral que decorreu no Four Seasons Ritz Lisbon Hotel, presidente da Associação da Hotelaria de Portugal (AHP) para o triénio 2022-2024”, anuncia um comunicado da AHP divulgado esta quarta-feira.

Segundo esse documento, integram a lista única agora eleita para os órgãos sociais da AHP, na assembleia geral, como presidente da mesa, o Four Seasons Ritz Lisbon Hotel, representado por Vitor Paranhos Pereira; e como vice-presidente, o Grupo Azoris. Como secretários efetivos, pontuam o Hotel Miraparque e o Grande Hotel de Luso. O secretário suplente passa a ser assumido pelo Hotel Príncipe Lisboa.

No conselho fiscal, o presidente é assegurado pelos Hotéis Solverde, representados por Manuel Violas. Na qualidade de vice-presidente, o Dom Gonçalo Hotel. Para vogais efetivos, a Casa das Penhas Douradas, Hoti Hotéis e Hotel Mundial. Na categora de vogais suplentes, o Grupo 3HB e MH Hotels.

No conselho geral da AHP, como presidente, o Altis Hotels, representados por Raul Martins. Como conselheiros, o Hotel Canadiano (representante da AHP nos Açores); Montebelo Hotel & SPA; Évora Hotel; Hotéis Heritage; Hotéis Alexandre de Almeida (representante da AHP na região de Lisboa); Hoti Hotéis (representante da AHP na região Norte); Hotéis Turim; Stay Hotels; Memmo Hotels; SANA Hotels; Savoy (representante da AHP na Madeira); NAU Hotels & Resorts; Hotel Quinta da Marinha; Dom José Beach Hotel (representante da AHP no Algarve); Hotel Roma; Hotel M’Ar de Ar Muralhas; H2otel Congress & Medical SPA; Herdade do Touril (representante da AHP no Alentejo); Hotel Vale do Rio e Bairro Alto Hotel.

O conselho diretivo é constituído, além do presidente da AHP agora eleito, por Cristina Siza Vieira, vice-presidente executiva, e cinco administradores hoteleiros: Ana Isabel Rebelo (Torre de Palma Wine Hotel); Alexandre Marto Pereira (Fátima Hotels), representante da AHP na região Centro; Bernardo D’Eça Leal (The Independente Colective); Frederico Costa (Pousadas de Portugal) e Gonçalo Rebelo de Almeida (Grupo Vila Galé).

De acordo com o comunicado da AHP, a tomada de posse dos novos titulares dos órgãos sociais realiza-se na sexta-feira, dia 22 de abril, às 11 horas, no Altis Grand Hotel, em Lisboa.