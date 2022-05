BFF tinha 189 milhões a receber da Administração Pública portuguesa no final de março

O BFF Banking Group reportou os seus resultados financeiros do primeiro trimestre 2022 onde inclui o desempenho da operação portuguesa.

Os créditos que o BFF Banking Group tinha a receber em Portugal no final do trimestre somam 189 milhões, o que representa um aumento de 19% face ao primeiro trimestre de 2021, período em que os créditos a receber contabilizavam 158 milhões de euros.

Os créditos adquiridos até final de março de 2022 totalizam 53 milhões, o que traduz um aumento de 43% face ao período homólogo, no qual se registavam 37 milhões em créditos adquiridos.

O Conselho de Administração do BFF Banking Group aprovou hoje os resultados financeiros consolidados do primeiro trimestre de 2022.

O lucro líquido ajustado em termos consolidados do banco italiano foi de 38,1 milhões de euros, o que traduz uma subida anual de 37%, se comparado com o período homólogo. Este resultado inclui 13,4 milhões de sinergias financeiras pré-impostos. “Verifica-se um crescimento sustentado das linha de Securities Services e Pagamentos e uma forte recuperação da atividade de Factoring & Lending. O lucro líquido reportado foi de 31,3 milhões de euros.

O BFF destaca a “forte posição de capital” espelhado num rácio de capital CET1 de 16,7% e num rácio de capital total de 23,2%, “registando-se uma maior flexibilidade de capital com 150 milhões de euros de títulos Additional Tier 1 [de elevada subordinação] emitidos em Janeiro de 2022”.

“Os ativos detidos são de excelente qualidade sendo que o custo de risco anual dos créditos a clientes se situa em 1,1 pontos-base”, refere o BFF Group.

O grupo conta fazer uma distribuição de dividendos após apresentação dos resultados financeiros do primeiro semestre 2022 a publicar em Agosto, a que acrescem os 38,1 milhões de euros de lucro registados no primeiro trimestre do ano.

O banco garante que está bem posicionado num contexto de aumento das taxas de juro e que não regista exposição aos mercados da Rússia e da Ucrânia.

O BFF assinou um acordo para a aquisição da empresa MC3 Informatica S.r.l., uma empresa de consultoria em TI sediada em Brescia. O acordo para aquisição completar-se-á findo o período de 90 dias previsto para a pré-notificação do Banco de Itália.

O Banco BFF Banking Group abriu oficialmente a sua aucursal em Portugal em Outubro de 2018, embora já trabalhasse com clientes portugueses desde 2014.