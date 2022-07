Biden afasta ideia de recessão nos EUA

O Presidente dos Estados Unidos da América, Joe Biden, afirmou segunda-feira que o seu país não vai sofrer uma recessão, numa semana em que serão divulgados os números do crescimento da economia federal, que poderão mostrar uma contração pelo segundo trimestre consecutivo.

“Penso que não teremos uma recessão”, disse Joe Biden à comunicação social, segundo a agência noticiosa France-Presse (AFP).

Para o chefe de Estado norte-americano, os bons números do emprego poderão contribuir para uma reversão do crescimento registado no primeiro trimestre do ano, quando contraiu 1,4% em valores anualizados.

A secretária do Tesouro, Janet Yellen, também expressou otimismo de que os EUA vão conseguir evitar uma recessão nos próximos meses, atribuindo-o a um mercado de trabalho saudável e aos gastos dos consumidores.

Em 19 de julho, apesar de considerar que um abrandamento económico é inevitável, Yellen referiu que uma recessão “não é compatível com o tipo de mercado de trabalho” registado no país.

O crescimento do produto interno bruto (PIB) dos EUA no segundo trimestre será divulgado na quinta-feira.

Em abril, o Departamento do Comércio estimou que a economia norte-americana contraiu 1,4% no primeiro trimestre, contra previsões de um crescimento de 1,1%.

É considerado que um país está em recessão após dois trimestres consecutivos de crescimento negativo.