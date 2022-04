Biden anuncia apoio de 800 milhões à Ucrânia

O presidente norte-americano anunciou esta quinta-feira, 21 de abril, um apoio adicional de 800 milhões de dólares para a Ucrânia, revela a “Reuters”. Este valor serve para reforçar o apoio já dado nas últimas semanas, de forma a que o país europeu consiga enfrentar os sucessivos ataques russos.

Joe Biden comprometeu-se a enviar dezenas de tanques, 144 mil balas de munição e drones táticos para exploração do espaço envolvente.

Enquanto anunciava a ajuda para a Ucrânia, Biden apelou a que o Congresso enviasse e disponibilizasse mais ajudas a Kiev e ao resto do país europeu.

Biden considerou que os Estados Unidos e os aliados se estão a mover de forma relativamente rápida para enviar equipamentos e armas à Ucrânia mas que esta é também uma “janela crítica temporal”, uma vez que a Rússia continua a avançar no terreno e a conquistar e destruir cidade.

Este é o segundo pacote seguido no valor de 800 milhões de dólares e o total de ajudas dos Estados Unidos já ascendeu a três mil milhões de dólares. Ainda que os militares norte-americanos não se encontrem em solo ucraniano, de forma a ajudar no campo de batalha, os Estados Unidos encontraram no financiamento uma forma de estarem envolvidos nas ajudas, oferecendo armas e equipamento militar.