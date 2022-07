Biden espera que Arábia Saudita reforce esforços para aumentar fornecimento de petróleo

O Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, espera que a Arábia Saudita dê “mais passos” no sentido de aumentar a oferta de petróleo, nas próximas semanas. Estas declarações foram registadas, depois de o líder norte-americano ter estado reunido com o príncipe saudita, Mohammed bin Salman, segundo avança este sábado o Financial Times.

“A Arábia Saudita partilha do sentimento de urgência e, com base na reunião, espero que tome mais passos, nas próximas semanas”, avançou Joe Biden, aos jornalistas, garantindo que está a fazer “tudo o que pode” para aumentar o fornecimento do chamado “ouro negro”. O Presidente acrescentou ainda que os consumidores norte-americanos poderão sentir os efeitos da sua visita ao país em causa dentro de um par de semanas.

Em contraste, os responsáveis sauditas insistiram na posição de que a oferta de petróleo será decidida com base na procura. “O petróleo não é uma arma política”, começou por salientar o ministro dos Negócios Estrangeiros da Arábia Saudita, Adel al-Jubeir. “Não se pode apontar [o petróleo] e disparar. O petróleo é uma mercadoria”, sublinhou.

O mesmo responsável fez questão de enfatizar que a Arábia Saudita aumentou a produção de “ouro negro” várias vezes este ano, com base na procura, mantendo em aberto o processo de avaliação. “Se virmos escassez de petróleo, haverá mais produção”, garantiu.

De notar que, à saída da reunião, Joe Biden não avançou mais detalhes, além das declarações já mencionadas, e o comunicado conjunto emitido após o encontro nada refere também sobre o aumento da oferta de petróleo, dizendo apenas que os Estados Unidos e a Arábia Saudita “renovaram o compromisso no sentido da estabilidade nos mercados global de energia”.