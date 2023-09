O Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, nomeou o ex-secretário do Tesouro Jacob Lew para próximo embaixador norte-americano em Israel, anunciou hoje a Casa Branca.

5 Setembro 2023, 17h42

O Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, nomeou o ex-secretário do Tesouro Jacob Lew para próximo embaixador norte-americano em Israel, anunciou hoje a Casa Branca.

Lew, que foi também chefe de gabinete da Casa Branca e diretor do Gabinete de Gestão e Orçamento da Presidência durante as administrações dos democratas Bill Clinton e Barack Obama, além de secretário do Tesouro, sucederá ao embaixador Tom Nides, que deixou o cargo em julho.

Se Lew for confirmado pelo Senado, ocupará um dos postos mais importantes da diplomacia norte-americana, quando a administração Biden pressiona Israel e a Arábia Saudita