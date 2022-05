Biden inicia programa para fornecer serviço de internet com desconto

O governo de Joe Biden anunciou esta segunda-feira que 20 empresas de internet concordaram em fornecer serviços com desconto para pessoas com rendimentos inferiores, um programa que poderá efetivamente tornar dezenas de milhões de famílias elegíveis para um serviço gratuito através de um serviço federal já existente.

A “Associated Press” aponta que a medida está incluída no pacote de infraestruturas aprovado pelo Congresso no ano passado que continha o financiamento de 14,2 mil milhões para o Programa de Conectividade Acessível, que fornece subsídios mensais de 30 dólares em serviços de internet para milhões de famílias de baixos rendimentos.

Com o novo compromisso dos provedores de internet, cerca de 48 milhões de residências serão elegíveis para planos mensais de 30 dólares para 100 megabits por segundo, ou velocidade mais alta de serviço tornando a internet totalmente pago com o subsídio do governo se os utilizadores assinarem contrato com um dos fornecedores participantes do programa.

De recordar que durante a corrida à Casa Branca, Biden fez da expansão do acesso à internet de alta velocidade em áreas rurais e de baixos rendimentos uma prioridade. Na altura o presidente dos EUA falou repetidamente sobre as famílias mais pobres que lutavam para encontrar wi-fi para que os seus filhos pudessem participar em aulas à distância e concluir tarefas de casa no início da pandemia.