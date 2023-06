Entre as cinco maiores ligas de futebol da Europa, só uma se salvou do saldo negativo entre compras e vendas de passes de futebolistas.

14 Junho 2023, 21h21

Os clubes das ‘Big5’ gastaram mais do que aquilo que receberam em transferências nos últimos dez anos, de acordo com informação recolhida pelo portal CasinosEnLigne.com e revelada esta quarta-feira.

Assim, os clubes da Premier League, Serie A, Ligue 1, Bundesliga e La Liga investiram 46,7 mil milhões de euros em passes de futebolistas entre 2012/13 e 2022/23, sendo que no mesmo período os emblemas destas ligas receberam 34,4 milhões de euros resultantes da transferência de jogadores.

Desta forma, e de acordo com os valores compilados, os gastos com transferências foram superiores em 12,3 mil milhões de euros em comparação com as receitas obtidas com a venda de passes de futebolistas.

Pelos valores que podem ser consultados no site “Transfermarkt”, a Premier League tem o pior balanço entre gastos e receitas em transferências nesta janela de dez anos: 9,8 mil milhões de euros negativos. Entre 2013 e 2023, os clubes daquele que muitos consideram a melhor liga do mundo. gastaram 18 mil milhões em contratações.

A Serie A é a segunda pior neste registo com um balanço negativo de 1,3 mil milhões de euros, sete vezes menos que os clubes da Premier League. Seguem-se a Bundesliga (715 milhões de euros negativos) e La Liga (688 milhões de euros negativos.

Entre as ‘Big5’ só a Ligue 1 se salvou do saldo negativo: em dez anos, os clubes da primeira liga francesa gastaram 5,5 mil milhões de euros e o balanço entre compras e vendas saldou-se em 280,9 milhões de euros.

Num horizonte mais recente, o mesmo portal contabilizou 5,7 mil milhões de euros em transferências esta temporada, mais 47% do que na temporada anterior.